Postawił potykacz na chodniku w Bydgoszczy po to, żeby zrobić zdjęcie przedwyborcze. Teraz ma kłopoty

Byl 19 marca grubo przed godzina 7 rano. Daniel Kaszubowski, kandydat Trzeciej Drogi do bydgoskiej Rady Miasta i działacz społeczny, ustawił na chodniku wzdłuż Wojska Polskiego potykacz ze swoją reklamą wyborczą. - Chciałem zrobić sobie zdjęcie, reklama została natychmiast potem zabrana - mówi.

Kandydat pod obserwacją?

- W momencie robienia zdjęcia na miejscu nie było żadnych miejskich służb, wnioskuję, że ktoś, kto musi obserwować mój profil, po prostu zawiadomił drogowców - stwierdza Kaszubowski.

Zawiadomienie trafiło do KWW Trzecia Droga. Daniel Kaszubowski zapewnia: - Żaden z moich materiałów nie znajduje się w pasie drogowym żadnej drogi w Bydgoszczy. - Napisałem do ZDMiKP celem wyjaśnienia rzekomego zajęcia. Póki co, cisza.