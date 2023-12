Posłowie z regionu komentują zachowanie Grzegorza Brauna. "W polskim Sejmie nie ma miejsca na nienawiść"

Grzegorz Braun użył gaśnicy w Sejmie

Do szokujących scen w polskim Sejmie doszło we wtorkowe (12 grudnia) popołudnie. Jak co roku, w budynku przy ul. Wiejskiej zapalone zostały świece z okazji Chanuki, czyli żydowskiego Dnia Ognia. Grzegorz Braun wziął do ręki gaśnicę proszkową i ugasił menorę z zapalonymi świecami.

Nagranie, na którym widać Grzegorza Brauna gaszącego świece chanukowe, dostępne jest na portalu X (dawniej Twitter).