Pościg za pijanym kierowcą w pow. bydgoskim. Wydmuchał ponad trzy promile Agnieszka Romanowicz

Od 22 do 26 grudnia 2023 bydgoscy policjanci prowadzili na drogach wzmożone działania, które doprowadziły do zatrzymania 13 kierujących pod wpływem alkoholu KMP Bydgoszcz

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 38-letni mieszkaniec powiatu brodnickiego nie zatrzymał się do kontroli. Policja dogoniła go w Strzelewie. Był bardzo pijany. Niestety, nie on jeden prowadził samochód pod wpływem alkoholu w czasie minionego okresu bożonarodzeniowego.