Ponad tysiąc kaktusów i owocująca egzotyka, czyli botaniczne cuda w bydgoskim ogrodzie

- Dla kaktusów idealna temperatura to około 10 st. Celsjusza (tutaj mamy 15 st. C) - nie jest im wtedy ani za zimno, ani za gorąco. Latem zaciemniamy szkło, ale i tak temperatura tutaj wzrasta nawet do 50 st. C. Należy też wspomnieć, że kaktusy są bardzo wytrzymałe - nawet na lekkie przymrozki, które zdarzają się przecież także na pustyniach. Nie potrzebują dużo wody, ponieważ jej zapasy gromadzą w grubych liściach – mówi Jarosław Mikietyński.