Ponad 5,5 tysiąca złotych do emerytury. Są założenia ustawy w sprawie świadczenia honorowego [15.02.24]

Świadczenie honorowe dla 100-latków. Co zakłada projekt?

"Dodatkowa emerytura" dla stulatków

Wysokość świadczenia honorowego, które otrzymuje senior może być różna. Wszystko zależy od kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu setnych urodzin. Kwota ta zmienia się zawsze wraz z waloryzacją i jest ważna od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku (ale nie jest już podwyższana co roku seniorowi, który ją otrzymał).

Świadczenie honorowe - będzie ustawa

Aktualnie bowiem utrzymanie świadczenia honorowego uzależnione jest od potwierdzenia przez każdego, kolejnego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego decyzji Prezesa Rady Ministrów z 1972 r. Projekt zmierza także do wyczerpującego uregulowania postępowania poprzedzającego przyznanie świadczenia honorowego. Obecnie bowiem kwestie regulowane są szczątkowo za pomocą aktów wewnętrznych obowiązujących w ZUS i KRUS.

Projektowana ustawa reguluje prawo do świadczenia honorowego dla osób posiadających obywatelstwo polskie, które ukończyły 100 lat życia.

Zgodnie z projektem prawo do świadczenia przysługiwać będzie na dotychczasowych zasadach: niezależnie od prawa do świadczenia emerytalno-rentowego. W razie zbiegu u jednej osoby prawa do więcej niż jednego świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym, wypłacane byłoby tylko jedno świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat życia.

