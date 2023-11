Ponad 500 pluszowych misiów na wystawie w bydgoskim Pałacu Młodzieży [zdjęcia]

- Co roku tej wystawie towarzyszy jakaś myśl przewodnia, przesłanie edukacyjne - mówi Emilia Andrysiak. - W ubiegłym roku wystawa poświęcona była ginącym zawodom. Teraz postawiłyśmy na bezpieczeństwo w drodze. Stąd na wystawie są np. misie na rowerkach czy hulajnogach, które mają na głowach kaski, misie z odblaskami czy poruszające się pociągiem i samolotem. Chodzi o to, by pokazać dzieciom różne sposoby podróżowania i dbania o bezpieczeństwo podczas podróży. To ma być nauka poprzez zabawę.