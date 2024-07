Pomysły na reanimację terminala Emilianowo pod Bydgoszczą. Większość udziałów powinien przejąć Polski Fundusz Rozwoju

Dwa wyjścia

Król zaproponował dwa wyjścia z sytuacji. Najważniejszy to wystąpienie do Polskiego Funduszu Rozwoju z prośbą o zaangażowanie kapitałowe w spółkę Terminal Intermodalny Bydgoszcz-Emilianowo . - Grupa PFR z całą pewnością jest funduszem, który ma wspierać działalność biznesową - stwierdził poseł, przypominając, że to PFR przy kłopotach finansowych zakładów PESA skutecznie wtedy pomógł. - Terminal w Emilianowie jest interesem regionalnym, bo jesteśmy przedostatnim województwem, którego takiego miejsca nie ma, ale leży też w interesie portów Trójmiasta i sieci logistycznych w Polsce.

Co jest w piśmie

"Spółka Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo Sp. z o.o. przygotowała szereg analiz, które potwierdziły bardzo dobre wskaźniki ekonomiczno-finansowe oraz istotne korzyści społeczne Projektu. Opracowane dokumenty to m.in.: Program

Funkcjonalno-Użytkowy (4 wersje realizacji i rozwoju terminala), analizy kosztów i korzyści oraz ekonomiczne - dla wariantu wybranego przez wspólników. (...) Jest także gotowe Studium wykonalności dla Projektu. W połowie tego roku

Spółka osiągnęła, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, gotowość (za wyjątkiem posiadania

wkładu własnego) do wnioskowania o finansowanie w ramach KPO oraz programu FENIKS. Stwierdza to CUPT w piśmie z 06.06 br. o kwalifikowalności Spółki do otrzymania pomocy publicznej." - pisze poseł Piotr Król do PFR. Dodaje, że zasadniczym problemem spółki, a zatem i projektu, jest przeciągający się dialog pomiędzy głównymi Wspólnikami Spółki (PKP i KOWR) o to, kto ma dofinansować spółkę.