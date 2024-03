Pomagają rodzinom i przyjaciołom alkoholików. W Bydgoszczy działają w pięciu miejscach

Grupy Rodzinne Al-Anon to wspólnota osób, które mają wśród rodziny lub przyjaciół kogoś chorującego na alkoholizm. Nazwa powstała z pierwszych sylab angielskich wyrazów lcoholics Anonymous czyli Anonimowi Alkoholicy. Podstawą „filozofii” jest Dwanaście Stopni, zaadaptowanych z Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików. Grupy działają w ponad 130 krajach na całym świecie, pod opieką mają ok. 40 tys. osób, w Polsce blisko 350.

- Idea Grup Rodzinnych sięga początków istnienia Anonimowych Alkoholików. W latach 30. XX wieku bliscy i krewni alkoholików (zdrowiejących w AA) zauważyli, że z powodzeniem mogą stosować do rozwiązywania swoich osobistych problemów te same zasady, które pomagają alkoholikom w zdrowieniu. W Polsce latach 70. w Poznaniu istniała grupa terapeutyczna prowadzona przez psychologów, dla żon alkoholików. W tym czasie do stolicy Wielkopolski dotarło z Kanady wiele broszur oraz trzy książki przetłumaczone na język polski. Panie Anna i Maria utworzyły pierwszą grupę Al-Anon w Polsce – poznańską „Ariadnę” – którą zarejestrowano w 1980 roku w Biurze Służby Światowej Al-Anon w Nowym Jorku. „Ariadna” istnieje do tej pory. Data ta jest uznawana za początek działalności Grup Rodzinnych Al-Anon w Polsce – czytamy w notatce prasowej przesłanej do naszej redakcji.