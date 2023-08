Plac zabaw na bydgoskiej Wyspie Młyńskiej nadgryziony zębem czasu. Bydgoski ratusz zapowiada remont

- Byłem na tym placu w ostatnią niedzielę i zwróciłem uwagę w szczególności na nawierzchnię - są tam gumowe płyty mające zwiększyć bezpieczeństwo, ale zauważyłem, że w większości są już odkształcone i kiedy dziecko się rozpędzi, może z łatwością się o nie potknąć - opisuje nasz rozmówca. - Też pozostałe urządzenia warto by odświeżyć: niektóre z nich są obdrapane, popisane. Nie mówię, że stało się to obiektem ataku wandali, ale po prostu ząb czasu nadgryzł to i owo... Może warto by pomyśleć o odświeżeniu placu zabaw - zwłaszcza że znajduje się on w wyjątkowo reprezentacyjnym miejscu.

Zapytaliśmy w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, kiedy ostatnio plac przechodził przegląd oraz czy są plany jego rewitalizacji, a także jak często wykonywane są prace przeglądowe, konserwatorskie i naprawcze na wspomnianym placu zabaw.