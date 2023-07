Bydgoszcz w kwiatach i zieleni. Tak prezentuje się ogród i ukwiecony balkon w Fordonie [zdjęcia]

- Kwiaty lubiłam zawsze. Dziś to moja pasja i sprawia mi ogromną przyjemność. To niesamowite, kiedy mogę patrzeć na wzrost tych roślin. Kiedy widzę w tym sprawczość - że to, co robię przynosi zamierzony efekt. Oczywiście jest to pasja wymagająca sporego nakładu pracy i finansów, ale jednocześnie dająca ogromną satysfakcję. A nagrodą za tę pracę jest nie tylko wizualny efekt, ale też możliwość bliskiego kontaktu z przyrodą, dzięki któremu człowiek emanuje większą pewnością, spokojem... To jest bardzo miłe, kiedy widzę, że osoby, których wcześniej nie znałam, zatrzymują się przy ogródku, czasami zapytają o radę. Że ten efekt się podoba, kiedy widzę te uśmiechy, słyszę te serdeczne słowa.