PiS chce opóźnienia przepisów antysmogowych w Kujawsko-Pomorskiem

1 stycznia 2024 r. w naszym regionie ma zacząć obowiązywać zakaz użytkowania bezklasowych pieców na paliwa stałe (tzw. kopciuchów). Docelowo dopuszczone będą tylko kotły na paliwa stałe spełniające wymogi emisji i sprawności 5 klasy normy PN-EN 303-5:2012. Piece i kominki będą musiały spełniać wymogi Ecodesign. Urządzenia niespełniające wymogów żadnej z klas emisji (3, 4, ani 5) oraz niespełniające wymogów Ecodesign mogą być eksploatowane tylko do 1 stycznia 2024, a kotły klas 3 i 4 - do 1. stycznia 2028.

W projekcie zmiany uchwały jest szczegółowy zapis dotyczący pieców, kominków i kotłów na obszarze Bydgoszczy, Ciechocinka, Grudziądza, Inowrocławia, Nakła nad Notecią, Torunia, Włocławka oraz na terenie uzdrowiska Wieniec-Zdrój położonego w gminie Brześć Kujawski, oddanych do eksploatacji przed 1 stycznia 2022 r. Urządzenia niespełniające wymagań sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń dla klasy 3, 4, 5 wg. normy PN-EN 303-5:2012 lub niespełniające wymagań Komisji Europejskiej z 2015 r. mogłyby być eksploatowane do 31 grudnia 2025 r. Urządzenia spełniające wymagania dla klasy 3 lub klasy 4 wg. normy PN-EN 303-5:2012 - do 31 grudnia 2027 r. Urządzenia spełniające wymagania dla klasy 5 wg. normy PN-EN 303-5:2012 byłyby dopuszczone do eksploatacji do 31 grudnia 2029 r. Podobnie te urządzenia, w których minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Komisji Europejskiej z 2015 r. Z kolei urządzenia niespełniające tych minimalnych poziomów mogłyby być eksploatowane tylko do 31 grudnia 2025 r.