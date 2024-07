Pippi Langstrumpf ma już 64 lata! Tak wygląda grającą ją Inger Nilsson - ludzie ją uwielbiają [2.07.2024 r.]

Inger Nilsson to nie tylko Pippi

Gdzie urodziła się Inger Nilsson

Zaczęła swoją aktorską podróż w bardzo młodym wieku, gdy miała zaledwie 9 lat. Jak wspomina w wywiadach, to ojciec zauważył ogłoszenie o castingu i zapytał, czy chciałaby się zgłosić i zagrać w filmie.

Pippi w interpretacji Inger Nilsson

Niezwykłe umiejętności aktorskie Inger Nilsson dostrzegł reżyser Olle Hellbom i zaprosił ją do roli Pippi Langstrumpf w adaptacji znanej powieści Astrid Lindgren.

To był przełomowy moment w jej życiu i karierze. Inger pokazała obraz niezależnej, silnej i pełnej energii dziewczynki, stając się symbolem i inspiracją dla wielu młodych widzów na całym świecie, także w Polsce.

Co ciekawe, zarówno Inger w roli Pippi jak i jej filmowi przyjaciele, czyli Annika i Tommy, nie znali scenariusza. Zamierzeniem reżysera było, aby dzieci grały jak najbardziej naturalnie. Wiedziały tylko, jaką scenę mają zagrać. Słowa dobierały same. Po latach Inger Nilsson komentuje, że być może to stanowi o wielkim sukcesie serii o Pippi.