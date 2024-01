Pieskie i kocie życie nie tylko w Nowy Rok - Minął tydzień w Bydgoszczy

Argumenty w apelach i przestrogach padały różne. Niektóre odwoływały się do wiedzy, inne do miłosierdzia – a nawet do gróźb. Łącznie z tymi najcięższego kalibru: jeśli dowiem się, że odpalałeś fajerwerki, wyrzucę cię z grona znajomych na Facebooku.

Efekt? Powiedziałbym: zróżnicowany. Zacznę od wsi, której mam przyjemność być reprezentantem. Wieś w oczach miastowych i w odniesieniu do zwierząt uchodzi na bastion ciemnoty. Gdzie w mieście zobaczysz jeszcze psa uwiązanego przy budzie na łańcuchu? Chyba nigdzie. A na wsiach to ponoć dość częsty obrazek.

Guzik prawda! Może tak jest na jakichś wsiach zabitych dechami, ale nie na wsiach pod Bydgoszczą. W mojej okolicy zauważam tylko dwa duże i mocno owłosione psy, które cały rok spędzają na dworze. Jednak żaden z nich nie biega po obejściu z łańcuchem na szyi, a budy mają porządne.