Oświadczenia majątkowe prezydenta Bydgoszczy. Ile zarobił Rafał Bruski i jaki ma majątek?

Samorządowcy zgodnie z prawem oświadczenia majątkowe musieli składać do 30 kwietnia każdego roku. W związku z wyborami 7 kwietnia ten termin przełożono na 29 lutego. Obejrzeliśmy oświadczenie majątkowe Rafała Bruskiego, prezydenta Bydgoszczy.

Obecna kadencja samorządu zakończy się 30 kwietnia, będzie trwać 5 lat i 6 miesięcy. Najpierw wydłużona została zmianą przepisów o rok - z 4 do 5 lat - a następnie o kolejne pół roku z uwagi na kolizję z wyborami parlamentarnymi 15 października 2023. r. Zgodnie z przepisami radni, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci są zobowiązani do złożenia oświadczenia majątkowego na dwa miesiące przed końcem kadencji, która upływa 30 kwietnia. Oznacza to obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego do 29 lutego 2024 według stanu na dzień jego złożenia. Na stronach internetowych Urzędu Miasta Bydgoszczy jest na razie oświadczenie prezydenta Rafała Bruskiego. Obejmuje ono ubiegły rok i dwa miesiące 2024 r.

Prezydent zarabia więcej

Ze złożonego w tym roku oświadczenia Rafała Bruskiego wynika, że na stanowisku prezydenta Bydgoszczy od stycznia do grudnia 2023 uzyskał 304 tys. zł dochodu. Gdyby porównać to z 2022 roku, kwota jest wyższa, co wynikało ze zmiany przepisów. W 2022 r. Rafał Bruski miał blisko 258 tys. dochodu. Przez pierwsze dwa miesiące bieżącego roku na konto prezydenta wpłynęło 61 tys. zł

Co ma, a czego nie ma prezydent Bydgoszczy?

Z najświeższego oświadczenia majątkowego Rafała Bruskiego wynika, że zmiany w jego nieruchomościach nie zaszły. Cały czas mieszka w tym samym domu o powierzchni 165 metrów kw., stojącym na działce 370 m kw. Wartość działki prezydent oszacował na 100 tys. zł, dom - na pół mln zł.

Na kontach zgromadził ok 120 tys. zł i tysiąc euro Zainwestował w obligacje skarbowe, których obecna wartość oszacował na 479 tys. zł. Warto zauważyć, że obligacje to taka forma oszczędzania, która zabezpiecza przed inflacją i zawirowaniami na rynkach finansowych.

Prezydent samochodu nie zmienił - to cały czas ten sam opel mokka z 2015 roku. Co ciekawe, w oświadczeniu znajduje się informacja, że Rafał Bruski udzielił pożyczki osobie z pierwszej grupy podatkowej - do spłaty zostało na ostatni dzień lutego 22 tys. zł.

Co grozi za niezłożenie oświadczenia?

Skutki niezłożenia oświadczenia majątkowego podzielić można – w zależności od podmiotów, których dotyczą – na dwie grupy.

Pierwszą grupę stanowi skutek w postaci wygaśnięcia mandatu i dotyczy on wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz radnych gmin, powiatów i województw. Druga grupa obejmuje skutek w postaci utraty wynagrodzenia oraz odwołania ze stanowiska (ewentualnie rozwiązania umowy o pracę) i odnosi się on do pozostałych samorządowców zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego, w tym starosty (marszałka) oraz członków zarządu powiatu (województwa), skarbnika oraz sekretarza.

