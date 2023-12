Osoby bezdomne w Bydgoszczy mogą liczyć na pomoc także w Wigilię. Wieczerzę organizuje Zgromadzenie Zakonne Sióstr Albertynek

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o przygotowaniach do Wigilii Miejskiej dla osób samotnych i ubogich, która odbędzie się 20 grudnia w hali Immobile Łuczniczka. W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, 25 grudnia, planowany jest finał cyklicznej charytatywnej akcji „Ciepło serca w słoiku”. Odbędzie się na Rybim Rynku. Osoby bezdomne na wsparcie materialne i duchowe mogą liczyć także 24 grudnia.

W Bydgoszczy trwają intensywne przygotowania do Wigilii Miejskiej dla osób samotnych i ubogich, która 20 grudnia odbędzie się w hali Immobile Łuczniczka. Weźmie w niej udział 1200 osób. Nie zabraknie…

– Przygotowujemy wieczerzę wigilijną. Po niej śpiewamy wspólnie kolędy, oglądamy razem film, a także idziemy wspólnie na pasterkę. Później wracamy na miejsce. Każdy może zostać tu do rana – dodaje.

– W naszym przypadku uroczystą Wigilię organizujemy dokładnie w noc wigilijną. Zaczynamy około godziny 18. Zaproszonych jest ok. 60-70 osób, przede wszystkim bezdomnych, którzy tej nocy nie mieliby się, gdzie podziać – mówi „Expressowi Bydgoskiemu” siostra Magdalena Bella ze Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Albertynek, która działa w Bydgoszczy przy ul. Koronowskiej 14. W budynku co roku od października funkcjonuje ogrzewalnia.

Osoba bezdomna, która chce skorzystać z tymczasowego schronienia, powinna nawiązać telefoniczny lub osobisty kontakt z pracownikiem socjalnym Działu Pomocy Środowiskowej nr 6. Może również udać się bezpośrednio do jednego ze schronisk. Warunkiem przyjęcia jej do placówki jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przebywania w dużych skupiskach ludzkich.

– Pomoc w formie schronienia przyznawana jest decyzją administracyjną, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i podpisaniu pomiędzy osobą bezdomną i pracownikiem socjalnym kontraktu socjalnego. Skorzystanie z pomocy świadczonej przez noclegownie oraz ogrzewalnie nie wymaga skierowania z ośrodka pomocy społecznej – informowała „Express Bydgoski” rzeczniczka MOPS-u.

W schronisku dla mężczyzn może przebywać maksymalnie 100 osób, dla kobiet 80, a w noclegowni 50. Z danych przekazanych przez MOPS w Bydgoszczy wynika, że nie ma żadnych obaw dotyczących braku miejsc. W poniedziałek (18 grudnia) znajdowało się tam odpowiednio 35, 40 i 31 osób.