Od wyborów minął miesiąc. W Bydgoszczy cały czas wiszą materiały kandydatów

- Na razie nie otrzymaliśmy żadnych zgłoszeń dot. materiałów wyborczych – mówi naszej gazecie Arkadiusz Bereszyński, rzecznik prasowy bydgoskiej Straży Miejskiej. - Niemniej, od środy naszej patrole zostały uczulone i monitorują sytuację. Jeżeli znajdą jakiś plakat lub baner, to najpierw muszą ustalić, do kogo należy dany teren. Jeżeli nie jest to teren prywatny, to będziemy kontaktować się z komitetami. Jeśli usuną materiał wyborczy w ciągu jednego-dwóch dni, to sprawę uznamy za załatwioną. W przypadku zwłoki, będziemy karać mandatem.