Obchody Święta Inwalidy Wojennego w Bydgoszczy. Za nami uroczystości

Związek Inwalidów Wojennych w tym roku obchodzi 105-rocznicę powstania. To najstarsza organizacja kombatancka w naszym kraju. Jej celem jest obrona nabytych uprawnień inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin, reprezentowanie interesów inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków Związku wobec władz państwowych, samorządowych, administracji rządowej, organizacji społecznych itp., popularyzowanie w społeczeństwie szczególnej rangi inwalidztwa wojennego i wojskowego powstałego w służbie Ojczyzny, działanie w celu zapewnienia członkom Związku społecznie uzasadnianych, zdrowych i godziwych warunków życia i egzystencji oraz usprawnianie różnych form opieki socjalnej i społecznej oraz rehabilitacji inwalidów.

- Dzisiejsze święto Inwalidy Wojennego to okazja do wspomnienia wszystkich, którzy w historii Rzeczpospolitej odznaczyli się bohaterstwem na wszystkich frontach wojen. Ludziach, którzy w walce prowadzonej na wezwanie Ojczyzny potrzebie utracili swoje życie lub zdrowie. Wasz głos dzisiaj musi wybrzmieć wyjątkowo głośno, jako znak przestrogi dla wszystkich, którzy gotowi są wybierać wojnę i zbrojną agresję jako narzędzie polityki. Spoglądając dziś w stronę obrońców Ukrainy, z dumą możemy stwierdzić, że i my przed laty zdaliśmy nasz dziejowy egzamin, podejmując walkę o niepodległą Ojczyznę. Obyśmy nigdy więcej nie musieli dowodzić naszej gotowości do jej obrony na polu walki - powiedział podczas uroczystości Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy, który w imieniu miasta złożył kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym ZIW.