Nowa segregacja odpadów budowlanych na sześć frakcji. Inwestorzy są przerażeni

Co mówi ustawa?

Nie do końca jasne jest, czy to firmy budowlane będą musiały selekcjonować odpady już na miejscu prac.

- Pierwsze o tym słyszę - mówi jeden z przedsiębiorców z bydgoskiej branży budowlanej. - Przy małych remontach problemu raczej nie będzie, ale wyburzenia i segregacja na miejscu? Mam zamawiać w jakiejś sześć kontenerów na odpady? Kogo ma to finansowo obciążyć? Inwestora? Transport odpadów tak segregowanych to jedno, ale to podwyższy koszy prac. Poza tym - sześć kontenerów na jezdni czy chodniku to zajęcia pasa drogowego, za który też trzeba płacić. Ceny usługi pójdą w górę.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce, żeby zrezygnować z tego pomysłu, a odpady z budów mogły być przekazywane firmom, które są do tego uprawnione i mogą przeprowadzić segregację.