Nielegalne składowisko odpadów na Glinkach w Bydgoszczy. 58-latkowi grozi surowa kara

Policjanci ustalili, że w rejonie bydgoskich Glinek, na terenie zielonym, składowane są nielegalnie odpady przemysłowe. Mundurowi z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KMP w Bydgoszczy nie zwlekając pojechali w to miejsce, by potwierdzić swoje podejrzenia.