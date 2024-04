Noc spadających gwiazd 2024: Deszcz Lirydów na niebie w kwietniu - przed nami astronomiczny spektakl [19.04.2024]

Spadające "gwiazdy" w kwietniu 2024 - deszcz Lirydów

Noc spadających gwiazd 2024

Deszcz Lirydów 2024 - spektakl na niebie

Przed nami kolejna noc spadających gwiazd w 2024 roku. Deszcz Lirydów możemy podziwiać już w kwietniu. To wyjątkowa okazja dla miłośników astronomii. Maksimum roju Lirydów przypada na noc z 22 na 23 kwietnia 2024. Będzie to spektakularne widowisko na niebie.

Noc spadających gwiazd - gdzie i kiedy oglądać deszcz Lirydów?

Maksimum roju Lirydów 2024 przypada na noc z 22 na 23 kwietnia. Deszcz meteorytów będzie widoczny nad Polską, a najlepiej oglądać go z miejsc o minimalnym zanieczyszczeniu świetlnym. Lirydy pokażą się nisko nad horyzontem. Należy ich wypatrywać na północnym wschodzie - meteoryty będą widoczne zaledwie od 10 do 30 stopni ponad horyzontem. W nocy z poniedziałku na wtorek w ciągu godziny można zobaczyć około 18 meteorytów, czyli jedną spadającą gwiazdę co 3 minuty. Spektakl będzie z pewnością zachwycający, bowiem prędkość Lirydów wynosi 49 km/s, czyli aż 176 tys. km/h!

Meteoryty, Meteory i meteoroidy - czym są?

Często mylimy pojęcia związane ze spadającymi "gwiazdami". Warto zapamiętać, że meteoroidy to kosmiczna materia, która krąży na niebie, meteory to z kolei obiekty spadające na Ziemię i spalające się w atmosferze, a meteoryty to obiekty, które spadając na Ziemię nie ulegają całkowitemu spaleniu i są do odnalezienia na powierzchni naszego globu. Niedawno jedna ze szwajcarskich firm pozyskała meteoryt z terenu Argentyny i wykonała z niego zegarek, który w przeliczeniu na złotówki, kosztuje ponad 4 tys. zł.