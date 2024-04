Zegarek... z kosmosu! Zobacz zdjęcia czasomierza wykonanego z meteorytu!

Stéphane GRECO, inspirując się tajemnicami kosmosu, wykorzystał meteoryt z pasa asteroid do stworzenia tego wyjątkowego czasomierza. Zegarek wykonany jest z meteorytu w jego czystej, pierwotnej postaci, co czyni go niepowtarzalnym i ponadczasowym. Meteoryt pozyskano z Argentyny. Zegarek nie tylko intryguje w świetle dziennym - jest fluorescencyjny. Co więcej, by nadać mu tajemniczości i charakteru, wygrawerowano na nim hieroglify z białego złota, które po naświetleniu światłem ultrafioletowym, emitują blask, przypominając napisy z panelu, który nosił kosmiczny drapieżny łowca w filmie "Predator".