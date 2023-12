Niskie temperatury zagrożeniem dla osób bezdomnych. Gdzie w Bydgoszczy mogą szukać pomocy?

Zima, zwłaszcza gdy temperatury spadają znacznie poniżej zera, to szczególnie niebezpieczny czas dla osób bezdomnych. W ogrzewalniach i schroniskach pojawia się wiele osób, które szukają schronienia…

Osoba bezdomna, która chce skorzystać z tymczasowego schronienia, powinna nawiązać telefoniczny lub osobisty kontakt z pracownikiem socjalnym Działu Pomocy Środowiskowej nr 6. Może również udać się bezpośrednio do jednego ze schronisk. Warunkiem przyjęcia jej do placówki jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przebywania w dużych skupiskach ludzkich.