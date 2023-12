Bezdomni z Bydgoszczy zimą mogą szukać pomocy w ogrzewalniach i schroniskach. Nie wszyscy chcą

Jesienią i zimą osoby bezdomne, z racji braku ogrzewanego schronienia, mogą znaleźć się w sytuacji, która będzie zagrożeniem dla ich zdrowia i życia. Strażnicy miejscy zawsze oferują pomoc i możliwość przewiezienia do schroniska czy noclegowni, ale zwykle spotykają się z odmową.

– Interwencję w listopadzie podejmowano wobec 139 osób bezdomnych, z inicjatywy własnej i zgłoszeń. Należy zaznaczyć, że mogło dotyczyć to tych samych osób. Dwie osoby wyraziły zgodę na przewiezienie do schroniska. Do 5 osób wezwano na miejsce pogotowie ratunkowe. Dziewięć osób zostało przewiezionych do miejsca wytrzeźwienia – wymienia rzecznik.

Najwięcej zgłoszeń mieszkańców dotyczy bezdomnych przebywających na klatkach schodowych – w samym listopadzie było ich 106. W sytuacji, gdy patrol widzi lub wynika to z przeprowadzonej rozmowy, że dana osoba ma problemy zdrowotne, wzywa na miejsce pogotowie ratunkowe. Jeśli mieszkańcy zauważą bezdomnych, którzy potrzebują pomocy medycznej, najlepiej jeśli od razu zadzwonią na 112, bo to skraca czas oczekiwania na odpowiednie wsparcie.