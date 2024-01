Niektórzy bydgoscy radni nie zgłosili przez ostatnie lata ani jednej interpelacji

Komisarz wyborczy wydał postanowienie o nowych granicach okręgów wyborczych do Rady Miasta Bydgoszczy. Zamiast 6 okręgów, będzie pięć.

Rada Miasta Bydgoszczy lub grupa przynajmniej 15 wyborców może zaskarżyć to obwieszczenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w ciągu 3 dni. Na razie nikt tego ruchu nie planuje.

Przyczyna zmian to zmniejszenie liczby radnych z 31 do 28, co wynika z faktu, że liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania według Państwowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy jest ich poniżej 300 tys. Tymczasem liczbę radnych ustala tak, że dla miast powyżej 200 tys. mieszkańców jest to 25 radnych i trzech kolejnych za każda liczbę powyżej 10 tys.