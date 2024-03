Nie daj się okraść podczas przedświątecznych zakupów. Policja ostrzega

Zabierając dzieci na zakupy pilnujmy najmłodszych, aby się nie zgubili. Jeżeli do tego dojdzie szybko poprośmy o pomoc pracowników obiektu, w którym jesteśmy. Mundurowi podpowiadają, że warto wcześniej nauczyć dzieci, aby w przypadku oddalenia się od rodziców lub opiekunów zawsze wróciły do miejsca, gdzie widziały ich ostatni raz. Starsze dzieci powinny mieć zapisane w telefonie komórkowym kontakty do najbliższych osób; najprostszym sposobem zadbania o to, aby numery telefonów do najbliższych były łatwo dostępne w takiej sytuacji jest dopisanie przed nazwą kontaktów skrótu ICE - In Case of Emergency (w nagłym wypadku).