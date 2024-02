Nie będzie więcej protestów w centrum Bydgoszczy. Rolnicy rezygnują ze strajku na terenie miasta

To koniec protestów w Bydgoszczy

We wtorek w okolicach Urzędu Wojewódzkiego pojawiło się ok. 400 protestujących oraz 250 maszyn. Zablokowano ul. Jagiellońską od ronda Jagiellonów do Focha oraz dwa pasy ul. Bernardyńskiej od ronda Bernardyńskiego do ronda Jagiellonów. Przejazdy komunikacji miejskiej zachowano, jednak ruch tramwajów i autobusów był mocno spowolniony. Na Jagiellońskiej i Focha auta osobowe nie mogły jeździć, przepuszczano natomiast karetki.

We wtorek po południu protestujący spotkali się z Michałem Sztyblem, wojewodą kujawsko-pomorskim. Przedstawili swoje postulaty; po wyjściu z budynku mówili, że są z rozmów zadowoleni.

Być może ten fakt zadecydował, że wycofali zgłoszenie o zgromadzeniu na terenie miasta (protesty miały trwać do 27 lutego). Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, protestów w grodzie nad Brdą już nie będzie. Utrudnienia nadal jednak mogą występować poza miastem.