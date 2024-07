Nadal można zapisywać się na „Wakacje z wojskiem”. Przysięgę złożyło 76 żołnierzy

To kolejna inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej i Wojska Polskiego. Oferta „Wakacje z wojskiem” to 70 lokalizacji w całym kraju. Można wybrać odpowiednią dla siebie jednostkę wojskową – czy to pod kątem odległości czy charakteru służby. Można się sprawdzić m. in. jako żołnierz wojsk lądowych - piechoty, marynarz, żołnierz desantu, czołgista, rakietowiec i wiele innych. Dla każdego wojskowi rekruterzy znajdą pasujący model służby.

Procedury i formalności zgłoszeniowe są proste i skrócone do minimum. Wystarczy wejść nasz stronę www.zostanzolnierzem.pl, zadzwonić na infolinię +48 800 180 110, otworzyć listę kontaktową projektu lub po prostu zgłosić się do wybranego punktu rekrutacyjnego Wojska Polskiego. Zgłaszać mogą się nie tylko uczniowie czy studenci, ale też osoby pracujące.

- Pracodawca, po otrzymaniu od nas informacji, że ochotnik zgłosił się do projektu „Wakacje z wojskiem”, musi udzielić urlopu bezpłatnego – usłyszeliśmy od rekrutera obsługującego infolinię.

Projekt „Wakacje z wojskiem” jest strategicznym zamierzeniem MON i Wojska Polskiego mającym na celu zwiększenie potencjału rezerw oraz promocję służby wojskowej. Jego głównym obszarem zainteresowania jest młodzież szkolno-studencka w wieku od 18 do 35 lat. Każdy turnus to strzelanie, przetrwanie w terenie, walka wręcz, taktyka wojskowa, szkolenia na pojazdach wojskowych, itd. To także do 6 tys. zł uposażenia oraz unikalne doświadczenie zawodowe i życiowe. Dodatkowo, każdy ochotnik po takim szkoleniu będzie miał szansę na dłużej związać się z Wojskiem Polskim – czy to jako żołnierz aktywnej rezerwy, „terytorials” w WOT, żołnierz zawodowy, czy podchorąży akademii wojskowej.