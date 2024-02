Na PBŚ wmurowano kamień węgielny pod budowę zewnętrznej strefy sportowej - wideo

W ostatnich latach PBŚ rozpoczęła realizację największego w swojej historii programu inwestycyjnego. Jego ważnym elementem jest, m.in., Akademickie Centrum Sportu. W październiku 2023 roku otwarto na PBŚ nowoczesną halę z boiskami do koszykówki, siatkówki, futsalu, ścianką wspinaczkową, trybuną dla 400 osób, siłownią, salą cardio, sauną i salą do fitnessu.

W drugim etapie budowy ACS powstaje zewnętrzna infrastruktura sportowa. W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy, u zbiegu ulicy Akademickiej i al. prof. S. Kaliskiego, powstaną tu, m.in., pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, boiska do koszykówki i siatkówki plażowej oraz strefa lekkoatletyczna: bieżnia lekkoatletyczna, rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku wzwyż, a w ostatnim etapie korty tenisowe i strzelnica.

Pierwsza symboliczna łopata została już wbita na początku grudnia ubiegłego roku. Budowę tej części inwestycji powierzono wyłonionej w przetargu firmie Gardenia Sport. Prace nabierają tempa.