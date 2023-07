Na bydgoskich Jachcicach działa już nowa ciepłownia z kotłami wodno-gazowymi. Zobaczcie zdjęcia!

- To ważny dzień dla PGE Energii Ciepła. Oddajemy do eksploatacji kocioł gazowy o mocy 40 MW. To ważne z uwagi na to, że już nie będzie używany kocioł węglowy - mówił Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej, który uczestniczył w uroczystości. - PGE Energia Ciepła jest jednym z głównych ramion w polityce transformacji. To największa spółka ciepłownicza w Polsce i mimo trudnej sytuacji, jaką mamy dzisiaj na rynku, PGE konsekwentnie realizuje program transformacji, by wypełnić zobowiązania, które złożyliśmy wobec społeczeństwa