Na Barce Lemara wystartował Retro Jarmark na wodzie. Pierwsza taka impreza w historii Bydgoszczy

Bydgoszcz, w której od lat jarmark bożonarodzeniowy organizowany jest na moście, doczekała się kolejnej świątecznej imprezy. Przez dwa dni będzie można poczuć ducha nadchodzących świąt i przenieść się w czasie. Wydarzenia odbywa się w piątek i sobotę w godzinach od 14 do 19.

– Zapraszamy na niezwykłe zjawisko w naszej ładowni – święta pełne bydgoskich pamiątek, retro opowieści i produktów, które przydadzą się pod choinkę – zachęcał przed startem wydarzenia Adam Gajewski, kierownik sekcji dziedzictwa lokalnego Muzeum Legend Szyperskich „Barka Lemara”.

– Będą wspaniali wystawcy, z unikalnymi produktami. Będzie można zobaczyć, co było można kupić w Bydgoszczy dobrych parę lat temu, np. 100. To świetne miejsce by zrobić sobie i rodzinie wyjątkowe zdjęcie – dodał Maciej Bakalarczyk, Menedżer Starego Miasta i Śródmieścia.