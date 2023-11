Nowa wystawa "Młyn-Maszyna" w Młynach Rothera w Bydgoszczy. Otwarcie w grudniu

- Jesteśmy dumni z tego, że jest to wystawa interaktywna, taka jaką można spotkać w centrach nauki. Bydgoska ekspozycja ma jednak wyjątkowy charakter, bo jest zakorzeniona w historii i tradycji tego miejsca, czyli młynów. Nawiązuje do pierwotnego wyposażenia młynów - mówi Sławomir Czarnecki, dyrektor Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera.

"Młyn-Maszyna" to wystawa popularnonaukowa, w której są stanowiska do samodzielnego eksperymentowania. Opowiada ona o zjawiskach fizycznych i prawach fizyki, działaniu urządzeń pracujących w młynach i procesie produkcji - od ziarna do mąki. Zwiedzający będą mogli wcielić się w role konstruktorów, inżynierów, pracowników młyna, odkrywców. Zrozumieją, czym są siła, moc, praca, energia, masa czy tarcie.

Wystawa "Młyn-Maszyna składa się z 20 eksponatów nawiązujących do maszyn, które kiedyś działały w Młynach Rothera. - Nie jest to centrum nauki, które opowiada o wszystkim i o niczym. Wystawa "Młyn-Maszyna" jest mocno związana z tym miejscem. Wszystkie eksponaty nawiązują do tego, co kiedyś się tutaj działo, pokazują jak ten młyn funkcjonował - tłumaczy Agata Pasternak, dyrektor kreatywny w spółce MAE Multimedia Art & Education, która była wykonawcą wystawy "Młyn-Maszyna".