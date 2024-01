Mosty na starym Zachemie się sypią. Drogowcy naprawiają co się da, ale pieniędzy na remont nie ma

Dawne pozachemowskie drogi są już mocno uczęszczane, nie tylko przez TIR-y.

- Ostrzegam kierowców, którzy dojeżdżają do mostów nad linią kolejową - to jest jakaś tragedia, kola w samochodzie latają na prawo i lewo - mówi jeden z naszych Czytelników.

Ratusz podkreśla, że zadania w ramach projektu złożonego w Polskim Ładzie obejmowały nie tylko budowę i modernizację infrastruktury drogowej wraz z budową chodników czy dróg dla rowerów, ale też modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, w tym budowę nowoczesnego energooszczędnego oświetlenia. – Planowane do budowy i modernizacji ulice są drogami publicznymi zaliczonymi do kategorii administracyjnej dróg powiatowych lub gminnych. Nośność ulic zostanie dostosowana do możliwości poruszania się pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony/oś. Obiekty inżynierskie zostaną wykonane w pierwszej klasie nośności – przekazywał Urząd Miasta Bydgoszczy.