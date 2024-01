MODrzew przyglądał się budowie zbiorników retencyjnych w Bydgoszczy. Krytyczne uwagi do ochrony drzew i zbyt mało nasadzeń zastępczych

Stowarzyszenie informuje, że ich monitoring prowadzony był dwutorowo. Z jednej strony analizowano wydane decyzje dotyczące wycinek związanych z inwestycją, a z drugiej prowadzono bezpośrednią obserwację drzew podczas samych robót budowlanych. W tym wypadku dotyczyło to okresu od sierpnia do połowy grudnia 2023 r.

– W ramach inwestycji wydano zgody na usunięcie 202 drzew, reprezentujących 23 gatunki, w tym dęby szypułkowe, klony zwyczajne, jarzęby szwedzkie czy jabłonie. Średni obwód wyciętych drzew wynosił ponad 101 cm, co wskazuje na ich wiek w przedziale 40-70 lat. Najwięcej drzew, 69 sztuk, przewidziano do wycinki przy ulicy Grunwaldzkiej. Inne znaczące lokalizacje to tereny nad Brdą (za MWiK i ROD Kolejarz przy Toruńskiej), ulica Skłodowskiej-Curie, Kaczyńskiego oraz Lęborska/Bałtycka – informuje MODrzew.