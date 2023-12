Młyny Rothera w Bydgoszczy podsumowują 2023 rok. Dyrektor o minionych miesiącach i planach na kolejne

W 2023 roku w Młynach Rothera w Bydgoszczy pojawiały się kawiarnia społeczna, klubopiekarnia, a w grudniu otwarto nową stałą wystawę „Młyn-Maszyna”. Sławomir Czarnecki, dyrektor instytucji, podsumowuje mijające 12 miesięcy i opowiada o planach na przyszłość.

– To był dla nas dobry rok. Jeszcze się nie skończył, a już odwiedziło nas ponad 170 tys. gości. Bardzo się z tego cieszymy – mówi „Expressowi Bydgoskiemu” Sławomir Czarnecki, dyrektor Młynów Rothera w Bydgoszczy. Podsumowując 2023 rok wskazuje dwa najistotniejsze wydarzenia. – W pierwszej połowie roku otworzyliśmy kawiarnię społeczną Nowe Miejsce. Głównie służy spotkaniom międzykulturowym – to takie centrum wielokulturowości. Udostępniamy miejsce fundacjom i stowarzyszeniom, które działają np. na rzecz nowych mieszkańców i mieszkanek – wyjaśnia dyrektor. – Druga połowa roku to bardzo duże i ważne dla nas wydarzenie. Otwarcie wystawy „Młyn-Maszyna”. To druga wystawa stała w Młynach Rothera – dla rodzin, szkół, młodzieży szkolnej. Jest przygotowana w konwencji centrum nauki. Można się tam bawić, ale można się też wielu rzeczy nauczyć, szczególnie w zakresie fizyki – opowiada Sławomir Czarnecki.

Inspiracją do powstania wystawy było pierwotne wyposażenie młynów, potężna maszyneria, która w XIX wieku uznawana było za bardzo nowoczesną. To interaktywna ekspozycja popularnonaukowa ze stanowiskami do samodzielnego eksperymentowania. Opowiada o zjawiskach fizycznych i prawach fizyki, działaniu urządzeń pracujących w młynach i procesie produkcji – od ziarna do mąki. Wykonanie niektórych doświadczeń będzie wymaga pracy zespołowej.

Wśród tegorocznych sukcesów dyrektor wymienia także organizację Ogólnopolskiego Forum Praktyków Partycypacji. Wydarzeń o charakterze krajowym ma być więcej. – Co nam być może się nie udało, a co w przyszłym roku będziemy starali się od razu ściślej zrobić, to działania na rzecz młodzieży. Szukaliśmy dobrej formuły działań z młodzieżą i dla nich, bo ona tu się spontanicznie na tarasach i w Młynach pojawiają. W przyszłym roku, po rozpoznaniu potrzeb, ruszymy z bardziej systemową ofertą dla nich – zapewnia dyrektor Młynów Rothera.

Przewidziane są mikrogranty, zapewniające wsparcie na realizację własnych pomysłów młodzieży. W obiekcie ponadto stawiają na rozwój dwóch wystaw stałych (w listopadzie 2022 r. otwarto „Węzły. Opowieść o mieście nad rzeką”. Wokół nich ma być budowany program edukacyjny miejsca.

Więcej kultury

– Jest kilka niespodzianek, o których ponieważ to niespodzianki, na razie nie mówimy, ale szczególnie w obszarze muzyki pojawi się parę nowych rzeczy – zapowiada Sławomir Czarnecki. W Młynach ma być więcej wydarzeń kulturalnych, przede wszystkim muzycznych. Duży nacisk ma być położony na współpracę z lokalnymi artystami, co jak mówi dyrektor świetnie wpisuje się w to, że Bydgoszcz jest Miastem Muzyki i dołączyła do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. W planach jest również wyposażenie tarasu, ale uzależnione są one od pozyskania środków finansowych.

– W 2024 roku dopełni się opowieść gastronomiczna. Otwarta jest kawiarnia społeczna Nowe Miejsce, na tarasach Klubopiekarnia Woda oraz lodziarnia Mały Domek. W Spichrzu Mącznym w II kwartale otworzy się restauracja dwupoziomowa. To największe gastronomiczne przedsięwzięcie – mówi Sławomir Czarnecki o restauracji Monka.

Jej otwarcie planowano jeszcze w 2023 roku. Obecnie w budynku trwają prace wykończeniowe. – Właściciel przykłada wielką wagę do detali. Sprowadza różne elementy techniczne i wyposażenia, ale warto czekać – zapewnia. Młyny Rothera zostały otwarte po rewitalizacji w maju 2021 roku. Do kogo dziś trafia oferta? – To jest odpowiedź, która zwykle rozczarowuje, że Młyny są dla wszystkich, ale faktycznie tak jest. Głównie widzimy wizyty rodzinne. Mamy fanów, którzy po kilka razy trafiają na wystawę stałą – opowiada dyrektor. – Zapraszamy do Młynów Rothera. Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Bydgoszczy, żeby jeśli odwiedzają ich rodziny, goście spoza miasta, przychodzili do nas, chwalili się tym miejscem, czuli się jego współgospodarzami i czuli się z niego dumni. Będziemy starali się, żeby w naszej ofercie pojawiały się nowe, zaskakujące elementy – zapewnia Sławomir Czarnecki. Przy okazji apeluje do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, aby zgłaszali swoje pomysły, bo są otwarci na współpracę przy różnych inicjatywach.