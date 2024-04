Minimalna emerytura 2024 netto. Tyle teraz wynosi najniższe świadczenie [16.04.2024 r.]

O 12,12 proc. urosły emerytury w 2024 roku. Jak podwyżka przełożyła się na minimalną emeryturę? Przypomnijmy, że w tym roku nie zastosowano waloryzacji kwotowo-procentowej, która jest korzystniejsza dla emerytów pobierających niższe świadczenia. Poniżej sprawdzisz, ile teraz wynosi minimalna emerytura netto. W związku z waloryzacją urosły też inne świadczenia wypłacane przez ZUS (więcej na ten temat znajdziesz w dalszej części artykułu).

Minimalna emerytura w 2024 - ile netto?

Do końca lutego minimalna emerytura w Polsce wynosiła 1588,44 zł brutto. Po marcowej waloryzacji świadczenie urosło do 1780,96 zł brutto, co oznacza wzrost o 192,52 zł. Najniższa emerytura netto wynosi więc około 1620,65 zł. Taka sama podwyżka dotyczy również renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej. Podwyżka emerytury minimalnej jest niższa od tej z ubiegłego roku. Wówczas waloryzacja wyniosła rekordowe 14,8 proc., ale dodatkowo zapadła decyzja o przeprowadzeniu waloryzacji kwotowo-procentowej (minimalna podwyżka o 250 złotych brutto), która jest korzystniejsza dla osób pobierających niższe świadczenia.

Waloryzacja w 2024 roku - wyliczenia

Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, szacowany jest na około 43 miliardy złotych. Jak wskaźnik 112,12 proc. przełożył się na wyższe emerytury? Wyliczenia dla kwot do 6500 złotych brutto zamieszczamy w galerii.

Wyższe dodatki dla emerytów po waloryzacji w marcu

1 marca nastąpiła waloryzacja nie tylko rent i emerytur. Od marca podwyższona została również cała lista dodatków, które wypłaca ZUS. Najczęściej wypłacany przez zakład dodatek pielęgnacyjny wzrósł z kwoty 294,39 zł do 330,07 zł - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. Dodatek kombatancki od marca wzrósł do 330,07 zł. Dodatek do renty inwalidy wojennego wynosi już 1263,73 zł, a ryczałt energetyczny – 299,82 zł. Więcej o podwyżkach dodatków wypłacanych przez ZUS pisaliśmy TUTAJ.

Świadczenie honorowe - tyle wynosi od marca

Osoby, które ukończyły 100 lat, mogą liczyć na specjalny dodatek za wiek. Do końca lutego 2024 roku świadczenie wynosiło 5540,25 zł brutto. Od 1 marca br. - dla nowych stulatków wynosi ono już 6 246,13 zł brutto. Świadczenie wypłacane jest dożywotnio i stanowi comiesięczny dodatek do emerytury lub renty. Co ważne, świadczenie honorowe nie jest waloryzowane, co oznacza, że raz przyznane będzie już do końca życia wypłacane w tej samej wysokości.

Już od kwietnia ZUS wypłaci emerytom trzynastą emeryturę . To świadczenie wypłacane jest również w wysokości minimalnego świadczenia. W budżecie na 2024 zagwarantowano też pieniądze na wypłatę czternastek.

. To świadczenie wypłacane jest również w wysokości minimalnego świadczenia. W budżecie na 2024 zagwarantowano też pieniądze na wypłatę czternastek. Przypomnijmy, że wskaźnik waloryzacji liczymy biorąc pod uwagę średnioroczną inflację oraz dane na temat realnego wzrostu płac za poprzedni rok. Wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku wyniósł 1,1 proc. Inflacja w Polsce w 2023 roku wyniosła 11,4 proc. natomiast inflacja dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów: 11,9 proc.