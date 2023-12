"Mikołajkowy Bieg po Rodzinę". Tak w Myślęcinku promowano rodzicielstwo zastępcze [zdjęcia]

Dla biegaczy przygotowano sporo atrakcji

Problem jest ważny i pilny, bo ostatnie lata w Bydgoszczy to dramatyczny czas stagnacji rodzinnych form pieczy zastępczej . By to zmienić, bydgoski MOPS już pod koniec sierpnia br. zorganizował happening "Mamy wakaty dla mamy i taty", mający na celu popularyzowanie wizerunku rodzin zastępczych w przestrzeni społecznej. Teraz promowano rodzicielstwo zastępcze podczas "Mikołajkowego Biegu po Rodzinę".

Rodziny zastępcze pilnie poszukiwane, potrzeby są bardzo duże

To kropla w morzu potrzeb, tymczasem z roku na rok potrzeby rosną. Dla przykładu w 2022 roku do Spokrewnionych Rodzin Zastępczych skierowano 30 dzieci, do Niezawodowych Rodzin Zastępczych - 11 dzieci, do Zawodowych Rodzin Zastępczych - 46 dzieci, a do Rodzinnych Domów Dziecka - 5. Z kolei w roku 2023 r. do Spokrewnionych Rodzin Zastępczych trafiło 36 dzieci, do Niezawodowych Rodzin Zastępczych - 28 dzieci, do Zawodowych Rodzin Zastępczych - 30 dzieci oraz do Rodzinnych Domów Dziecka - 6 dzieci.