Mieszkańcy Bydgoszczy wskazywali kandydatów na patronów tramwajów. Rekordowe zainteresowanie

Plebiscyt na patronów tramwajów po raz pierwszy zorganizowano w 2015 roku. Miasto decyduje się na taki ruch, gdy dokonuje zakupu nowych pojazdów szynowych. Nie inaczej było teraz. Przypomnijmy, że do 2025 roku trafi do Bydgoszczy następnych 30 pojazdów – 22 składy w tym roku i kolejnych 8 w przyszłym.

Pierwszym nowym tramwajom, które wyjadą na tory w połowie roku, nadane zostaną nazwy wybrane we wcześniejszej edycji plebiscytu w roku 2017. To: Felicja Gwincińska (wieloletnia przew. Rady Miasta), Zygmunt Malewski (literat, badacz historii Bydgoszczy), Kazimierz Hoffman (poeta), Melchior Wierzbicki (prawnik, zasłużony w okresie powrotu Bydgoszczy do Macierzy).

Jeden z pojazdów będzie także nosił imię Władysława Jagiełły, który 600 lat temu nadał prawa miejskie Fordonowi. Z inicjatywy prezydenta Rafała Bruskiego, popartej przez Radę Osiedla Stary Fordon i Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu, uczczony w ten sposób zostanie ten jubileusz.