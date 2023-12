Mandat za parkowanie na terenie zielonym Wyspy Młyńskiej podczas Focus Ice Swimming Bydgoszcz

– Podczas Focus Ice Swimming na Wyspie Młyńskiej zaparkowanych było sporo samochodów organizatorów. Rozumiem auto ratownictwa medycznego, ale było dużo innych. Nikt nie wsiadał, nikt nie wysiadał, nie było rozładunku czy załadunku towaru. Cała reszta aut, w tym wiele prywatnych, po prostu tam zaparkowało, część na terenach zielonych – mówi nam Paweł Górny, przewodniczący Bydgoskiego Ruchu Miejskiego.

Problem nie jest nowy. Choć może wydawać się niektórym błahy, to warto pamiętać, że uszkodzenia spowodowane parkowaniem pod drzewem czy na terenach zielonych mogą być widoczne dopiero po latach. Miasto zawiera z organizatorami imprez umowy, które określają zasady, na jakich może odbywać się wjazd aut na dany teren, ale wciąż zdarzają się przypadki, gdy nie są one postrzegane. Bydgoszczanie w podobnych przypadkach coraz częściej reagują, co kończy się podjęciem działań ze strony służb.