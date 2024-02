Mamed Chalidow na prywatnych zdjęciach. Tak żyje mistrz KSW. Zobaczcie!

- Osiągnąłem wszystko, co chciałem osiągnąć w MMA. Cieszę się, że nie odszedłem i zostałem w KSW. Czuję się spełniony sportowo. Miałem różne gorsze momenty, ale od trzech walk znowu jestem sobą. Boks nie jest mi obcą dyscypliną, bo boksujemy, ale to nie jest ten sam boks. Tym bardziej czym innym będzie boksowanie z byłem mistrzem świata dwóch kategorii wagowych. My trenujemy boks typowo pod MMA, a Adamek to profesor w boksowaniu. To kolejne marzenie, które chcę spełnić. Cieszę się, że Tomek się zgodził - zdradził w rozmowie ze sport.pl Mamed Chalidow.