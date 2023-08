Maksymilian Pawełczak, czyli wielka nadzieja bydgoskiego żużla. Formą zachwyca od kilku lat

- Z tymi zawodami mam same pozytywne wrażenia. Organizacja, oprawa, prezentacja – to wszystko robiło wrażenie – wspomina Maks. - W finale był bardzo ciężki tor do ścigania. O losach wyścigu decydował głównie start, a potem jazda przy krawężniku. Szkoda pierwszego mojego biegu, w którym przywiozłem tylko jeden punkt. Potem zmieniłem motocykl i było lepiej. Gdy w kolejnym starcie przywiozłem dwa oczka, zacząłem się uspokajać. Potem wygrałem wszystkie wyścigi, co pozwoliło mi stanąć na podium. Z tego wyniku jestem bardzo zadowolony.