Łukasz Schreiber chce ożywić Młyny Rothera. Wiceprezydent Łukasz Krupa komentuje

Do tych wypowiedzi ustosunkował się Łukasz Krupa, obecny wiceprezydent miasta. Poniżej treść maila, który wysłał do naszej redakcji:

,,Miasto wspiera finansowo organizowane na bydgoskiej Łuczniczce targi gamingowe połączone z turniejami gier komputerowych. Jeśli chodzi o Młyny Rothera to w najbliższych dniach zostanie zaprezentowana aranżacja wszystkich przestrzeni młynów oraz zostaną przedstawione nowe funkcjonalności. Oprócz stałych elementów, będą także przestrzenie na wystawy i wydarzenia czasowe, gdzie można będzie organizować także wydarzenia gamingowe. Już dziś w Młynach Rothera odbywa się wiele cyklicznych wydarzeń organizowanych we współpracy m.in. z Bydgoskim Klastrem Informatycznym, bydgoską społecznością IT czy NGO-sami z obszaru m.in. nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji, programowania itp. takie jak np. CODYBY, RADAR TECHNOLOGII czy PyData. Dodatkowo w Młynach Rothera już 29 razy odbyła się Bydgoska Strefa Gier Bez Prądu, gdzie każdorazowo kilkudziesięciu uczestników zmaga się w rywalizacji w grach planszowych".