Lewica pokazała listę kandydatów do sejmiku województwa w okręgu nr 1 (Bydgoszcz)

- Będziemy zajmować się tymi rzeczami, które są najważniejsze, czyli szkoła, mieszkanie, szpital - zapowiedziała podczas środowej (6.03) konferencji Karolina Kozłowska, jedynka Lewicy z okręgu Bydgoszcz do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. - O te rzeczy będziemy walczyć w sejmiku województwa. Szkoła, ponieważ musi być przyjazna uczniom, musi mieć darmowe obiady dla każdego ucznia, za to niekoniecznie musi mieć katechezy w szkole.

Wiesław Maleski z Polskiej Partii Socjalistycznej to szóstka na liście. Na siódmym miejscu znalazła się Halina Renz z Nowej Lewicy. To członkini OPZZ i Demokratycznej Unii Kobiet. - To kobieta, o której wiem, że jak obiecuje, to tę obietnicę spełni i będzie się starała o zapewnienie jak najlepszych usług w publicznej służbie zdrowia - zachwalała kandydatkę Kozłowska.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia.