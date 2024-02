Kukurydza wysypana z pociągu w Kotomierzu pod Bydgoszczą ma trafić do Irlandii OPRAC.: red

Kukurydza wysypana z pociągu w Kotomierzu (powiat bydgoski) ma trafić do Irlandii - poinformował PAP Kamil Duda, członek zarządu firmy Ecco Rail, odpowiadającej za transport. Nie uczestniczymy w imporcie ukraińskiego zboża do Polski - podkreślił. Do wysypania kukurydzy doszło w nocy z 24 na 25 lutego. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy pod nadzorem prokuratora.