Kujawsko-Pomorskie pod bronią. Jesteśmy potentatem w produkcji zbrojeniowej

Od samolotów z I wojny światowej

Na początku 1957 r. skierowano rozpoczęto w zakładach remonty samoloty z napędem odrzutowym: MiG-15, Lim-2, MiG-17. W latach 80. do Bydgoszczy trafiały już pierwsze samoloty szkolno-treningowe polskiej konstrukcji - TS-11 Iskra. W szczytowym okresie pracowano przy 100 maszynach rocznie. W 1989 roku rozpoczęto remonty szturmowych samolotów Su-22. Również w Bydgoszczy wyremontowano i zmodernizowano myśliwce MiG-29 z byłego lotnictwa NRD, które Polska kupiła w 2004 roku.

Zaczęło się skromnie: po I wojnie światowej zorganizowano tu Szkołę Mechaników Lotniczych. Uczelnię rozmieszczono w zabudowaniach bydgoskiego lotniska, ale miała do dyspozycji tylko, co prawda spory, ale tylko jeden hangar. Mechanicy kształcili się w naprawach i serwisowaniu poniemieckich i austriackich maszyn, z których wtedy składało się polskie lotnictwo wojskowe.

Współpraca z Koreą?

W 2008 roku MON skomercjalizował zakłady nadając im nazwę Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2. Dziś poza obsługą techniczną i remontami maszyn Sił Powietrznych RP zakłady mogą również naprawiać i serwisować niemałe samoloty cywilne. W 2016 roku na terenie WZL Nr 2 oddano do użytku nowy hangar o powierzchni 7,8 tys. mkw., który umożliwił obsługę dużych samolotów transportowych, m.in. stacjonujących w Powidzu pięciu samolotów transportowych C-130E Hercules. Bydgoskie WZL prowadzą prace rozwojowe przy dronach. Olbrzymim sukcesem jest m.in. podpisanie z Departamentem Obrony USA kontraktu na prace przy samolotach F-16 stacjonujących w Europie.

Jest możliwe, że w przyszłości doświadczenie załogi WZL doprowadzi do kooperacji przy rozwoju i produkcji koreańskiego niewidzialnego dla radarów myśliwca KF-21 Boramae.

Tajna jednostka wojskowa

Dzisiaj Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu są jedyną polską spółką zbrojeniową specjalizującą się w serwisie przeciwlotniczych i przeciwrakietowych wozów systemu OSA SA-8 i corocznie je naprawiają i modyfikują. To co prawda konstrukcja z lat 60., ale wciąż używana. W planie Inspektoratu Sił Zbrojnych na 2024 zawarto postępowanie na wykonanie konserwacji i napraw przeciwlotniczych zestawów rakietowych KUB, OSA oraz podzespołów i części na latach 2024-2026. W tym przypadku wchodzi w grę kontrakt wart aż 42 mln zł!

WZU nr 2 powołano do życia w 1960 jako… tajną jednostkę wojskową. Klauzulę tajności zdjęto dopiero 8 lat później. Od 2008 roku spółka jest własnością skarbu państwa.

Przypomnijmy, że na początku 2023 roku zakończył się m.in. kolejny etap umowy w ramach którego WZU przekazały polskiej armii gotowe do pracy samochody do transportu rakiet Patriot .

Amunicja dla Ukrainy

Bydgoskiego Nitro-Chemu przedstawiać nie trzeba. Specjalizuje się w eksporcie materiałów wybuchowych - to około 75 procent produkcji. Spółka sprzedaje trotyl m.in. do USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, a nawet Izraela i Arabii Saudyjskiej.

Historia firmy sięga II wojny światowej, kiedy na m.in. jej obecnym terenie powstała niemiecka spółka Dynamit AG Fabrik Bromberg. W 1945 roku maszyny do produkcji trotylu i elaboracji amunicji rozkradli Sowieci, zostały budynki, kilometry dróg i linii kolejowych. Powołano wówczas do życia Państwową Wytwórnię Prochu w Łęgnowie. W 1952 doszło w niej do potężnej eksplozji na linii produkcyjnej trotylu, w wyniku której zginęło 15 pracowników, 84 zostało rannych, a w promieniu 10 km w mieście powypadały szyby z okien.