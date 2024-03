Księgarnia Współczesna ożyła we wspomnieniach. Piękne spotkanie po latach przy Gdańskiej 5

Pomysłodawczynią sobotniego spotkania po latach "Księgarnia Współczesna 1953-2002" z udziałem pracowników i sympatyków księgarni była Anna Marzyńska.

- Pracowałam we "Współczesnej" 10 lat, a konkretnie od 1984 do 1994 r. - mówi Anna Marzyńska. - Pomysł zorganizowania tego spotkania chodził mi po głowie od dawna, ale potem przyszła pandemia i trzeba było odłożyć go w czasie. Teraz do niego wróciłam i spełniło się moje marzenie. Kompletnie nie spodziewałam tak dużego odzewu. Zakładałam, że jak przyjdzie 20 osób, to będę szczęśliwa. Tymczasem, to co się stało przeszło moje najśmielsze oczekiwania.