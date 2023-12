Krzysztof Gawkowski: Liczę na to, że współpraca z prezydentem Andrzejem Dudą będzie dobra

Rozmawiamy z bydgoskim posłem, Krzysztofem Gawkowskim (Nowa Lewica), ministrem cyfryzacji, pełniącym również obowiązki wicepremiera w nowym rządzie premiera Donalda Tuska.

Jakie będą priorytety rządu Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050 oraz Nowej Lewicy, w którym jest Pan wicepremierem? Na czym nowy rząd skupi się na początku? Perspektywa nowego rządu została narysowana na cztery lata, bo wymaga ona strategicznego myślenia o różnych obszarach. Chcemy odbudować relacje z Unią Europejską, ale wzmocnić pozycję Polski w Unii Europejskiej. Skupimy się na odtworzeniu dobrze funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości, gdzie konstytucja będzie rozstrzygająca busolą. Dużo dobrych zmian czeka nas w obszarach ochrony zdrowia, bezpieczeństwa socjalnego i edukacji. Dodatkowo uporządkujemy zarządzanie finansami publicznymi, gdzie były wyprowadzane pieniądze poza budżet, a my chcemy, żeby wszystko, co jest w budżecie, było jasne i czytelne. Zatem dla Nowej Lewicy ważne jest utrzymanie programów społecznych, które wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości? Ważne jest, abyśmy w Polsce realizowali politykę społeczną taką, która daje godność i poczucie zaopiekowania każdemu obywatelowi – i temu biednemu, i temu z klasy średniej, i temu najbogatszemu. Wszyscy muszą wiedzieć, że państwo stoi po ich stronie. To znaczy najbogatszych nie przykładamy podatkami tak, żeby nie czuli, że państwo ich ograbia. Najbiedniejsi wiedzą, że państwo zawsze poda im rękę, kiedy czuliby się w sytuacji kryzysowej, a klasa średnia wie, że ma możliwość awansu i państwo jej nie ogranicza. To oznacza, że programy społeczno-socjalne, które obecnie funkcjonują, nie będą ograniczane, ale i te elementy, które dają poczucie godności życia, czyli na przykład rekompensaty do rachunków za energię zostaną utrzymane. Programy dotyczące polityki społecznej będą tak realizowane, żeby nikt na tym nie tracił.

Jeśli chodzi o program Nowej Lewicy, to jaki postulat chcielibyście zrealizować w pierwszej kolejności?

Dla nas ważna jest polityka społeczna, edukacja i obszary rozwoju technologicznego. Ważne jest dla nas, żebyśmy mogli realizować te projekty, które przez wiele miesięcy w kampanii wyborczej, ale i wcześniej, prezentowaliśmy. Takim projektem – jednym z podstawowych – jest renta wdowia, czyli doprowadzenie do sytuacji, w której senior czy seniorka, ale też osoby młodsze, kiedy tracą partnera, wiedzą, że państwo część emerytury, która była u ich partnera, przekazuje na rzecz osoby, która została samotna. To jest priorytet, który chcielibyśmy realizować. Uważamy, że bardzo ważne są podwyżki dla nauczycieli i w ogóle dla sfery budżetowej. To udało się Lewicy wpisać w umowę koalicyjną i na pewno będzie realizowane. Wiemy, że trzeba doprowadzić też do systemowej zmiany myślenia o ochronie zdrowia, w której liczy się pacjent – chodzi więc o skrócenie kolejek do lekarzy. Pacjent nie może czekać dwa lata na przyjęcie do lekarza specjalisty. To wszystko chcemy objąć tarczą rozwoju technologicznego, która jest w moim obszarze. Bardzo ważna jest cyfryzacja państwa. Ludzie powinni mieć świadomość co jak technologia wpływa na ich życie i co dzięki temu mogą zyskać a na co uważać. Elektroniczna administracja powinna zatem pozwalać szybciej realizować sprawy, usługi cyfrowe powinny służyć zarówno osobom prawnym jak i fizycznym, a cyfrowa higiena powinna zapewniać komfort bezpieczeństwa danych. Państwo powinno wspierać obszary cyfrowej modernizacji i nie dopuszczać do tego aby światowe korporacje weszły na głowę indywidualnemu człowiekowi. Te wszystkie elementy cyfrowego świata dla Lewicy bardzo ważne ale warto się również pochwalić też tym, że Lewica wywalczyła tekę ministra ds. równości i wsparcia kobiet. To jest element, który tożsamościowo jest dla naszego środowiska bardzo ważny – zaopiekowanie się prawami kobiet, doprowadzenie do tego, żeby wyeliminować lukę płacową, ale i doprowadzenie do sytuacji, żeby równość znaczyła równość.

Nie jest tajemnicą, że nowy rząd i prezydent Andrzej Duda to dwie różne bajki polityczne. Jak Pan wyobraża sobie współpracę z panem prezydentem?Liczę na to, że współpraca z prezydentem Andrzejem Dudą będzie dobra. Rozumiem, że prezydent może mieć czasami różne stanowiska od rządu, ale mam nadzieję, że prezydent nie będzie hamulcowym tego rządu. Program KO, Trzeciej Drogi i Lewicy, dotyczy wsparcia rodziny, wsparcia ludzi, którzy chcieliby czuć się dumni z Polski. Naszą pierwszą, przyjętą przez Sejm ustawą, było finansowanie in vitro z budżetu państwa, co odzwierciedla dużą część myślenia o tym, że to ma być kadencja gdzie pełna ustaw dających radość ludziom. Liczę, że te wszystkie ustawy prezydent będzie popierał, a jednocześnie mam nadzieję, że prezydent nie ustawi się jako nadzorca interesów PiS i nie będzie ich chronił oraz nie będzie też robił nic, co nie pozwoli tych złych rzeczy, które były za czasów rządów PiS, rozliczyć.

A jakie są priorytety dla Pana, jako ministra cyfryzacji? Co na początku chciałby Pan zrobić w tym obszarze?

Cyfryzacja w Polsce, ale i na całym świecie, będzie postępowała i o tym trzeba pamiętać. Ministerstwo Cyfryzacji musi zatem łączyć wiele kompetencji z obszarów edukacji, polityki społecznej, infrastruktury, obronności, administracji, spraw związanych z ochroną środowiska, bo tylko tak przekrojowe myślenie o cyfryzacji daje poczucie, że nikogo po drodze nie zgubimy. Sprawy dotyczące cyfryzacji muszą więc być w różnych obszarach koordynowane i tym się powinno zajmować Ministerstwo Cyfryzacji. Musimy dalej rozwijać poczucie bezpieczeństwa obywateli w zakresie e-administracji. Musimy korzystać i rozwijać dostęp do sieci mobilnej oraz do tego, żeby sieć światłowodowa była dostępna dla wszystkich Polaków. Kolejnym krokiem jest myślenie o tym, jak będzie zorganizowane i implementowane europejskie prawo, takie jak DSA czy DMA w Polsce, żeby wszyscy byli z tego zadowoleni i żeby gwarantować higienę cyfrową. Musimy wzmocnić obszary cyberbezpieczeństwa, żeby zarówno w obszarze cywilnym, jak i wojskowym to, co jest robione, było dobrze wykorzystywane i żeby Polska nie była narażona na różne ataki hybrydowe. Trzeba też doprowadzić do tego, żeby część stricte edukacyjna w cyfrowej rzeczywistości była ważna, to znaczy, żeby kształcić młode pokolenie i dokształcać starsze, żeby wiedzieli, że cyfrowy świat dotyczy każdego z nas. Na pewno bardzo będziemy inwestowali w nowe obszary cyfrowego świata. Chcemy rozwijać politykę dotyczącą sztucznej inteligencji. Będziemy się zajmować danymi w chmurze, automatyzacją czy robotyzacją. Polska powinna stać się cyfrowym liderem w Europie i to jest cel ministerstwa na cztery lata – doprowadzić do tego, żeby Polska była cyfrowym czempionem Europy.

