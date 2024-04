"Królowie" - nowy serial w TVP zastąpi "Koronę królów" - mamy najnowsze zdjęcia z planu filmowego! [23.04.2024 r.]

O czym jest serial "Królowie"?

"Królowie" to opowieść kostiumowa, ukazująca losy Władysława Warneńczyka oraz początkowe lata panowania jego brata Kazimierza Jagiellończyka. Serial przenosi widzów do roku 1440, kiedy 16-letni Władysław zostaje koronowany na króla Polski i wyrusza na Węgry, by objąć tamtejszy tron, podczas gdy jego brat Kazimierz udaje się na Litwę, aby przejąć władzę po zmarłym wielkim księciu Zygmuncie Kiejstutowiczu.