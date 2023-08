Kosz pełen prawdziwków z lasu pod Koronowem. Gdzie teraz są grzyby? [zdjęcia] Michał Sierek

W wielu rejonach Polski mamy do czynienia z wysypem grzybów, w tym prawdziwków. Internet zalewają zdjęcia ogromnych zbiorów, niektórzy dosłownie pakują kilogramy borowików do wielkich skrzyń. Jak sytuacja wygląda w rejonie Bydgoszczy? W długi sierpniowy weekend wybraliśmy się do lasu w rejonie Koronowa. Udało się zebrać sporo pięknych borowików! Zobaczcie zdjęcia.