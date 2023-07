Koncert Orkiestry Józefa Eliasza w ramach Europejskiej Akademii Jazzu. Mamy zdjęcia i wideo!

28 lipca Stowarzyszenie Artystyczne Eljazz zaprosiło bydgoszczan na koncert w ramach Europejskiej Akademii Jazzu Kujawy+Pomorze. Przed publicznością wystąpiła Orkiestra Józefa Eliasza. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia i posłuchajcie naszej rozmowy z Józefem Eliaszem, który opowiedział Expressowi Bydgoskiemu o swojej orkiestrze oraz o idei Europejskiej Akademii Jazzu.

Koncert The Best of Bydgoszcz - Józef Eliasz Orchestra odbył się w ramach Europejskiej Akademii Jazzu Kujawy+Pomorze oraz w ramach obchodów święta ulicy Krętej w Bydgoszczy. Orkiestra Józefa Eliasza zaprosiła publiczność do muzycznej podróży, przypominając najpiękniejsze melodie złotej ery swingu. Wystąpiła orkiestra Józefa Eliasza w składzie: Joanna Czajkowska - śpiew

Adam Wasiela - śpiew

Adam Wendt - saksofon

Szymon Łukowski - saksofon

Jakub Szynal - trąbka

Krzysztof Beszczyński - puzon

Artur Grudziński - fortepian

Maciej Olesiński - gitara

Kasper Łbik - gitara basowa

Józef Eliasz - perkusja

- Zamierzeniem koncertu The Best of Bydgoszcz - Józef Eliasz Orchestra było zaprezentowanie publiczności najweselszej strony naszej muzyki. Przygotowaliśmy utwory rozrywkowe, popowe. Na co dzień gramy jazz. Fajnie jest czasami odmienić stylistykę i zabawić ludzi inną muzyką - mówi Józef Eliasz.

- Nasz dziesięcioosobowy zespół jest wyjątkowy. Rzadko spotyka się taką dziesięcioosobową orkiestrę, z czterema instrumentami dętymi, z sekcją rytmiczną, z dwójką wokalistów. Zazwyczaj występują zespoły liczące trzy lub cztery osoby - dodaje Józef Eliasz. Orkiestra Józefa Eliasza przygotowała repertuar złożony z hitów m.in. Franka Sinatry, Zbigniewa Wodeckiego, Joe Cockera, czy muzyki latynoamerykańskiej. Wszystko we własnych, osobistych aranżacjach. Wcześniej, tego samego dnia, odbył się koncert zespołu Adeli Konop.

Europejska Akademia Jazzu Kujawy+Pomorze to nie tylko koncerty, ale też warsztaty, które rozpoczęły się już w kwietniu i potrwają (tak jak cała Akademia) aż do grudnia. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Podzielone są one na trzy kategorie: young jazz - w poniedziałki o godz. 20.30, mainstream jazz - we wtorki o godz. 20.30, retro jazz - w czwartki o godz. 20.30.

Więcej informacji o Europejskiej Akademii Jazzu na stronie www.eljazz.com.pl i na profilu facebook.com/eljazz.bydgoszcz. Europejska Akademia Jazzu Kujawy+Pomorze odbywa się pod patronatem naszej redakcji.