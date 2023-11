Komisariaty pustoszeją, brakuje policjantów. Jaka sytuacja jest teraz w Bydgoszczy?

W ciągu roku liczba policjantów znacznie zmalała. Jeszcze przed 12 miesiącami kadry polskiej policji liczyły ponad 100 tys. pracowników przy zapotrzebowaniu bliskim 105 tys. etatów. Wówczas więc problem niedoboru rąk do służby był dwukrotnie niższy i wynosił 5 proc.

- Im więcej wakatów, im więcej wolnych miejsc w policji, tym gorzej dla naszego wspólnego bezpieczeństwa, bo to by oznaczało, że mamy mniej patroli, mniej policjantów wykonujących swoje zadania co dzień na ulicach - mówi Mariusz Sokołowski, były rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji.

By załatać kadrowe dziury garnizony w całej Polsce prowadzą stały nabór i robią co mogą, by zachęcić potencjalnych kandydatów. Całoroczny nabór trwa też w Bydgoszczy.